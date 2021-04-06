Boucheron расширили коллекцию Serpent Boheme

Украшения с мотивом стилизованной головы змеи каплевидной формы и золотыми чешуйками стали классикой Boucheron с момента появления в 1968 году. За последние 50 лет коллекция менялась и обновлялась, играя с различными цветами и цветными камнями. В 2021 году Serpent Boheme возвращается в виде новинок: трех колье, двух пар серег и браслета. Украшения Serpent Boheme становятся еще более совершенным в сочетании с витой цепью, одним из знаковых мотивов Boucheron.

Фото: Boucheron

Подвеску-трансформер с восемью мотивами из желтого золота с бриллиантами можно сделать короче или длиннее, а часть ее даже носить как заколку для волос. Колье-чокер из желтого золота с восемью бриллиантовыми мотивами разных размеров подойдет для современного и смелого образа и изменит даже любимое черное платье. Скрученный браслет из желтого золота доступен в четырех различных размерах и не имеет застежки — тонкая витая цепочка, регулируемая по размеру запястья, украшена пятью мотивами Serpent Boheme.

Фото: Boucheron

Серьги-гвоздики с тремя мотивами из желтого или белого золота, размера XXS, XS и S, усыпаны бриллиантами и создают фигурную линию вдоль мочки уха. Большие пятисантиметровые серьги-кольца подчеркивают персональный стиль. А вдохновленный атмосферой 1970-х годов сотуар длиной 102 см сочетает блеск бриллиантов и яркость малахита.