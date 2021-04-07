Здоровый дух

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Его учредила в 1950 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Тема праздника меняется ежегодно, и в 2021 году в этом качестве выбран призыв «Построим более справедливый, более здоровый мир». Сегодня на страже здоровья нижегородцев, по данным Нижегородстата, стоят 15 тыс. врачей и 34,5 тыс. младшего медицинского персонала. Однако состояние здоровья жителей региона, напоминают врачи, в первую очередь зависит от усилий, которые они сами прикладывают.