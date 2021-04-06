Поток экспортных грузов в адрес портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 13,7%

С января по март 2021 года погрузка экспортных грузов в адрес портов Азово-Черноморского бассейна составила 23 млн т, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Наибольшее количество грузов было направлено в адрес припортовой станции Новороссийск — 9,2 млн т экспортных грузов (+12%). В адрес станции Вышестеблиевской (порт Тамань) было направлено около 5,6 млн т (+30,2%), Туапсе — около 4,2 млн т (+3,2%), в адрес Грушевой — более 1,4 млн тонн (-3,6%).

Наибольшую долю в структуре экспортного грузопотока на Северо-Кавказской железной дороге составила нефть — 33,3%. Далее следует уголь — 26,4%, черные металлы — 14%, зерно — 11,9%, железная руда — 4,1%, удобрения — 3,6%.

Наталья Шинкарева