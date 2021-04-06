В Ярославле продавца за кражу 150 тысяч рублей приговорили к 180 часам обязательных работ

В Ярославле суд приговорил 45-летнюю женщину, укравшую из сейфа магазина 150 тыс. руб., к 180-ти часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. Жительница Фрунзенского района обвиняется по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В пресс-службе уточнили, что в апреле 2020 года, работая продавцом-консультантом в одном из магазинов, реализующих алкогольную продукцию, женщина похитила из сейфа более 150 тыс. руб.

«Обвиняемая вину в совершении инкриминируемого преступления признала, в содеянном раскаялась»,— отметили в пресс-службе, уточнив, что женщина частично возместила причиненный ущерб.

Дарья Сабаева