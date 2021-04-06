Оренбуржье попало в топ по уровню развития государственного-частного партнерства

В рейтинг городов по уровню развития государственного-частного партнерства (ГЧП) вошли Орск и Оренбург. Первый из городов оказался на 30 позиции, второй – на 46 месте. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Рейтинг составил Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ), чтобы стимулировать органы власти активнее применять механизмы государственно-частного партнерства и привлекать частные инвестиции в развитие городской инфраструктуры. Исследователи составили список на основе анализа ситуации в ста городах областного, краевого и республиканского уровня с опытом ГЧП.

В числе критериев оценки было наличие у руководства муниципалитетов нужного проектного опыта в сфере государственно-частного партнерства. Также учитывались нормативно-правовые и другие условия для успешного привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру.

Георгий Портнов