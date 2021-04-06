Продажи Ford Transit в первом квартале выросли на 62%

Российский автопроизводитель Sollers в первом квартале 2021 года реализовал 3,8 тыс. легких коммерческих грузовиков Ford Transit, что на 62,3% больше, чем годом ранее. Это следует из информации Ассоциации европейского бизнеса.

По итогам марта 2021 года продажи Ford Transit составили 1,4 тыс. грузовиков, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Доля Ford Transit на российском рынке легких коммерческих грузовиков составила 0,9%.

Всего продажи ГК Sollers в первом квартале 2021 года составили 9 тыс. грузовиков, что на 4% меньше, чем за год до этого.

Напомним, производство легких коммерческих грузовиков Ford Transit налажено на заводе в Елабуге.

"Ъ-Казань"