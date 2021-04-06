В Саратове четырем ресторанам разрешат открыть летние веранды на набережной

Администрация Саратова заключила пятилетние договоры с предпринимателями на размещение летних кафе на набережной Космонавтов. Ранее такие договоры заключались на один сезон, напомнила пресс-служба администрации.

В прошлом году муниципалитет в судебном порядке освобождал земельные участки от незаконных сооружений. На сегодняшний день большинство собственников произвели демонтаж в добровольном порядке, что позволило им принять участие в конкурсных процедурах.

Веранды смогут открыть ООО «Арагви», ООО «Старый город», ООО «Европа-II», ИП Казаросян. ИП Юрьева (ресторан «Чаплин») не исполнило решение суда о приведении территории в первоначальное состояние, в связи с чем чиновники намерены инициировать процедуру принудительного сноса объектов.

Марина Ковалева