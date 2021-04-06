Власти Томска изменили ставку налога на имущество физических лиц

Депутаты томской городской думы приняли решение о снижении ставки налога на имущество физических лиц по отдельным категориям собственности.В опубликованной на сайте гордумы пояснительной записке основной причиной снижения ряда ставок называется риск роста налоговой нагрузки для горожан.

Еще в прошлом году власти Томска приняли решение о расчете налога на имущество на основании кадастровой стоимости объектов недвижимости, а не инвентаризационной. Такое правило устанавливает Налоговый кодекс РФ. Тогда же были установлены налоговые коэффициенты.

Согласно действовавшей ранее редакции, оплата для объектов, стоимостью до 500 тыс. руб. составляла 0,2%, более 500 тыс. руб. — 0,3%. В новой редакции владельцы недвижимости дешевле 500 тыс. руб. будут платить 0,1% от кадастровой стоимости. Если квартира стоит от 500 тыс. руб. до 5 млн руб., то налоговая ставка составит 0,2%. Более 5 млн руб. — 0,3%. Для собственников комнат будет действовать единая ставка налога в 0,1% вне зависимости от кадастровой стоимости.

Изменения коснулись и расчета налога на гаражи и машино-места. Согласно предыдущей редакции, владельцы гаражей и машино-мест стоимостью до 500 тыс. руб. должны были платить 0,1% от кадастровой стоимости, свыше 500 тыс. руб. — 0,3%. Согласно новой редакции, вводятся три налоговые ставки. Если гараж стоит дешевле 1 млн руб., то ставка составит 0,1%, от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. — 0,2%, больше 1,5 млн руб. — 0,3%.

Согласно проекту, более дифференцированная система налоговых ставок поможет снизить налоговое бремя для собственников более чем 76 тыс. квартир, владельцев 2,8 тыс. жилых домов и 2,5 тыс. хозяева жилых комнат.

Даниил Тарабукин