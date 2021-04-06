«Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 6 апреля

6 апреля мадридский «Реал» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. Фонбет является официальным партнером мадридского клуба. На победу «Реала» можно поставить за 2.65, на ничью — за 3.70, на победу «Ливерпуля» — за 2.65, на незасчитанный гол — за 2.40, на гол из-за штрафной — за 2.75, на то, что любой вратарь коснется мяча в первую минуту игры, — за 1.52.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Салаха или Мане можно поставить за 1.88, на дубль Жоты — за 14.00, на то, что в матче забьет Бензема или Асенсио, — за 2.10, на желтую карточку Менди — за 5.00, на гол Винисиуса и победу «Реала» — за 7.00, на гол Жоты и победу «Ливерпуля» — за 5.00.

Карим Бензема

Бензема — лучший бомбардир «Реала» в этом сезоне. Карим забил 18 голов в Ла Лиге, 5 — в Лиге

чемпионов. На гол Бензема можно поставить за 2.50, на гол правой ногой — за 3.50, левой — за 12.00, на гол или голевую передачу — за 2.20, на гол головой — за 9.00, на дубль — за 10.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Бензема. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 18.00, голы в обоих таймах за 19.00, удаление за 50.00.

Диогу Жота

Диогу Жота — один из лучших бомбардиров «Ливерпуля». В этом сезоне АПЛ он забил 8 голов, в Лиге чемпионов — 4. На гол Жоты в матче с «Реалом» можно поставить за 3.20, на голевую передачу — за 6.00, на гол или ассист — за 2.70, на гол в первом тайме — за 5.80, во втором — за 5.50, на гол правой ногой — за 4.50, на гол головой — за 20.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Жоту. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и голевая передача за 18.00, первый гол в матче и победа «Реала» за 40.00, автогол за 50.00.

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