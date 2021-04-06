СКР возбудил уголовное дело о халатности чиновников в Республике Алтай

Следственный комитет РФ по Республике Алтай возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сотрудников городского жилищно-коммунального хозяйства в Горно-Алтайске, сообщает ведомство.

По версии следователей, в ноябре 2020 года сотрудники муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска» заключили контракт с коммерческой фирмой на очистку водоотводных кюветов. Сумма договора составила более 2,7 млн руб.

«Работы были приняты должностными лицами указанного учреждения и муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство и лесничество» и оплачены в полном объеме, в том числе ряд фактически не выполненных работ»,— говорится в сообщении. Городу причинен ущерб на сумму более 1,5 млн руб. Следователи устанавливают обстоятельства ненадлежащего исполнения чиновниками возложенных на них обязанностей.

Екатерина Лукашевич