«Водоканалу» Новороссийска запретили покупать Toyota Camry за 2,5 млн рублей

В Новороссийске прокуратура запретила местному «Водоканалу», признанному убыточным предприятием, покупать автомобиль Toyota Camry за 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что МУП «Водоканал» планировало проведение электронного аукциона на поставку легкового автомобиля Toyota Camry. Это модель с панорамным остеклением, обивкой сидений кожей, с не менее шестью аудиодинамиками, бортовым компьютером и сиденьями с электрорегулировкой поясничной опоры. При этом максимальная цена договора была значительно завышена.

«Осуществление указанной закупки не соответствует целям основной деятельности заказчика, который в течение последних трех лет являлся убыточным предприятием», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями руководителю предприятия было объявлено предостережение, на основании которого закупку отменили.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка новороссийского «Водоканала» в 2019 году составила 1 млрд руб., чистый убыток – 42,7 млн руб. Согласно бухгалтерской отчетности, предприятие терпит убытки как минимум с 2015 года (самые ранние данные). За пять лет чистый убыток предприятия составлял от 28 млн руб. до 148 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в июле 2020 года прокуратура также организовала проверку «Водоканала» Апшеронского района, разместившего на сайте госзакупок объявление о покупке автомобиля Cadillac XT5 2020 года выпуска в комплектации Sport AT 2.0T AWD 200 л.с. за почти 5 млн руб.

Виктория Колганова