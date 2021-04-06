В Ярославской области дорогу Данилов - Пешехонье отремонтируют за 305 млн рублей

В Ярославской области подрядная организация приступила к ремонту двух участков дороги Данилов - Пешехонье, общей протяженностью 15,6 км, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выполняет ремонт организация АО «Ярдормост» по контракту на сумму более 305,7 млн руб.

В сообщении отмечается, что сейчас на объекте снимают старый слой асфальта и расширяют дорогу до современных нормативных значений. По словам первого заместителя генерального директора подрядной организации Олега Соловьева, далее планируется приступить к усилению дорожного основания с применением технологии холодной регенерации в два прохода. После этого предстоит уложить два слоя асфальта.

Также будут отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, заменены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка термопластичными материалами.

«В этом году дорожный сезон начался как никогда рано, подрядные организации уже работают на восьми региональных объектах. В основном ведутся вырубка кустарника в полосе отвода, ремонт водопропускных труб, а сейчас погода позволила приступить к снятию дорожного покрытия. Все подрядные организации были определены заблаговременно»,– рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Алла Чижова