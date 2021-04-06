Обстоятельства гибели пермских туристов в Коми изучат в рамках уголовного дела

Обстоятельства гибели туристов из Пермского края в национальном парке «Югыд Ва» (Коми) будут выясняться в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Коми.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, 2 апреля лавина, сошедшая с горы Сабля в районе базы «Озерная», накрыла группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма, 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.