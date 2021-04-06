СКА — ЦСКА: прогноз и ставки на матч Кубка Гагарина 6 апреля

6 апреля СКА примет ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции. Встреча начнется в 19:30 мск. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

Ход серии

ЦСКА добился побед в двух первых матчах, не пропустив ни одного гола (3:0, 2:0). Сухая серия шведского голкипера московских «армейцев» Ларса Юханссона длится более 290 минут. В первой игре петербуржцы не сумели реализовать три удаления у соперника, во второй игре – четыре. «С ЦСКА важно забить первыми. Они забили и довели игру до победы», – резюмировал главный тренер СКА Валерий Брагин после второго поражения.

В какой форме ЦСКА

В 13 матчах текущего плей-офф москвичи проиграли всего три раза (в основное время дважды). Все три поражения — от ярославского «Локомотива», два в гостях и одно дома. Текущая серия «армейцев» — три игры подряд без пропущенных шайб. Подобное происходит впервые с марта 2018 года, когда по ходу Кубка Гагарина «армейцы» трижды не пропускали в матчах со «Спартаком» и «Йокеритом». Однако на четвертом матче — гостевом с финским клубом — серия прервалась.

Защитник московской команды Марсель Ибрагимов после дебюта в плей-офф КХЛ в первой игре серии со «Спартаком» во второй раз появился на льду лишь в последней игре со СК.

В какой форме СКА

До начала противостояния с ЦСКА у петербуржцев было всего два поражения в 10 матчах Кубка Гагарина — по одному от минского и московского «Динамо». Но лишь в двух матчах СКА удалось не пропустить в основное время.

Подопечные Валерия Брагина забрасывали минимум одну шайбу в каждом из десяти матчей, однако в серии с ЦСКА все пошло по другому сценарию. Большинство бросков после позиционных атак СКА блокируются либо останавливаются Ларсом Юханссоном. Не сработала замена нападающего Андрея Кузьменко на коллегу по амплуа Мальте Стрёмвалля.

СКА — ЦСКА: статистика личных встреч

Московские «армейцы» по-прежнему не проигрывают СКА в основное время матчей текущего сезона (3:1, 3:4 Б, 3:2 ОТ, 3:1, 3:0, 2:0). При этом ЦСКА забрасывает минимум две шайбы.

Прогноз экспертов на матч СКА — ЦСКА 6 апреля

Количество голов в 3-м периоде — 1 или 2 за 1.60

СКА провел 12 матчей в текущем плей-офф, и в каждом были заброшенные в третьем периоде шайбы. Всего — 20. Лишь в трех случаях голов было больше двух. Самый популярный счет в третьих периодах — 1:0.

Победа СКА или ничья за 1.53

Несмотря на два поражения без заброшенных шайб в двух первых играх серии, петербуржцы не были слабее москвичей. ЦСКА лучше реализовывал моменты, команде Игоря Никитина больше везло. Но в Петербурге серия может развернуться на 180 градусов, у подопечных Брагина все для этого есть. Победа СКА или ничья в основное время выглядят логичным развитием событий.

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