«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд): ставки с повышенными коэффициентами на матч 6 апреля

6 апреля «Манчестер Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Манчестер Сити» можно поставить за 1.32, на ничью — за 5.80, на победу «Боруссии» — за 10.50, на гол головой — за 2.50, на пенальти — за 2.45, на фол в первые три минуты игры — за 1.55.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Жезуса или Де Брёйне можно поставить за 1.72, на гол Холанда или Азара — за 2.75, на голевую передачу Стерлинга — за 3.55, на гол Ройса — за 6.00, на гол Гюндогана из-за штрафной — за 9.00, на желтую карточку Джану — за 3.20.

Кевин Де Брёйне

В этом сезоне АПЛ Кевин забил 5 голов и отдал 11 голевых передач, в Лиге чемпионов на его счету 1

гол и 4 ассиста. На гол или ассист Де Брёйне можно поставить за 1.65, на гол и победу «Манчестер Сити» — за 3.10, на голевую передачу — за 2.20, на реализованный пенальти — за 5.50.

Всего в Линии более 15 котировок на Де Брёйне. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол ударом со штрафного за 12.00, первый гол в матче и ничья за 45.00, гол и победа «Боруссии» за 50.00.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд — лучший бомбардир «Боруссии» в Бундеслиге и Лиге чемпионов. В этом сезоне чемпионата Германии он забил 21 гол, в Лиге чемпионов — 10. На гол Холанда можно поставить за 3.20, на гол или ассист — за 3.00, на гол левой ногой — за 4.00, правой — за 8.00, на гол в первом тайме — за 6.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Холанда. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 15.00, первый гол в матче и победа «Манчестер Сити» за 18.00, гол и победа «Боруссии» со счетом 2:0 за 60.00.

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