«Тотальный диктант» в УрФУ прочитает телеведущая Татьяна Веденеева

Телеведущая Татьяна Веденеева прочтет «Тотальный диктант» на центральной площадке в Екатеринбурге — паркете Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Мира, 19, сообщила пресс-служба университета. Акция пройдет 10 апреля.

«Тотальный диктант» — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Идея проекта зародилась в Новосибирске в начале 2000-х годов.

В этом году акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. Он написал и английскую версию диктанта. В Екатеринбурге акция пройдет на 24 площадках.

Михаил Мананников