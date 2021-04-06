Прокуратура требует завести уголовное дело после пожара в «Полукамушках»

Прокуратура Зеленодольска требует возбудить уголовное дело после пожара в историческом квартале «Полукамушки». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 апреля. В Зеленодольске загорелись два расселенных дома на улице Красный Переулок. После произошедшего прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Оба здания включены в госреестр объектов культурного наследия.

В ведомстве отметили, что в действиях неустановленных лиц имеются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). В связи с этим прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также ведомство оценит действия должностных лиц исполкома района на предмет своевременности и полноты мер по сохранению объектов культурного наследия и поддержанию их в надлежащем состоянии.

"Ъ-Казань"