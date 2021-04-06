На Кубани двух руководителей ЖСК будут судить за обман дольщиков на 700 млн рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Краснодарского края, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По версии следствия, обвиняемые, будучи руководителями двух жилищно-строительных кооперативов, привлекали деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов на Кубани и Адыгее. Однако своих обязательств они не выполнили, причинив ущерб 706 потерпевшим на общую сумму 700 млн руб. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

На период следствия обвиняемых заключили под стражу. На их имущество общей стоимостью 540 млн руб. был наложен арест. Сейчас материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Белянин