Уфимца оштрафовали на 50 тыс. рублей за неуплату 9,5 млн рублей налогов

Советский районный суд Уфы оштрафовал на 50 тыс. руб. уфимца Анвара Хабибуллина, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установил суд, в 2014-2016 годах Хабибуллин купил рядом с селом Шмидтово Уфимского района земельные участки за 3,6 млн руб., а в 2016-2018 годах продал их за 77 млн руб. Однако декларации о полученном доходе мужчина не предоставил, а также не не заплатил налог на доход на сумму более 9,5 млн руб.

В суде Анвар Хабибуллин признал свою вину. Как сообщает СКР по Башкирии, на недвижимое имущество мужчины наложен арест на общую сумму более 9,8 млн руб. Суд также взыскал с подсудимого 9 млн руб. в счет возмещения ущерба.

Анна Соколова