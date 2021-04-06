В Новороссийске компания заплатит 145 млн рублей за загрязнение Черного моря мазутом

Новороссийское ООО «Инмортерминал» (занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки) возместит вред, причиненный Черному морю, в размере 145,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Речь идет об инциденте, который произошел 2 июня 2019 года. Как писал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске на обочину дороги опрокинулась автоцистерна с мазутом, эксплуатируемая ООО «Инмортерминал». ДТП произошло в районе улицы Элеваторной. В результате аварии произошла разгерметизация автоцистерны, из которой вдоль дороги разлился мазут и попал в ливневую канализацию. Площадь разлива обработали песком и сорбентом, а на месте выхода ливневки в море были установлены боны постоянной плавучести 50 м.

Тем не менее, по данным Росприроднадзора, площадь загрязнения морской акватории составила 7 841 кв.м. Поступление нефтепродуктов в водный объект продолжалось нескольких месяцев. Все это время проводились аварийно-спасательные работы.

Ущерб морю оценили в 156,6 млн руб. Однако «Инмортерминал» в добровольном порядке не оплатил сумму вреда. Тогда природоохранное ведомство подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Суд учел, что компания понесла затраты на ликвидацию загрязнения и его последствий, и снизил размер вреда на 11,1 млн руб., удовлетворив требования Росприроднадзора.

Наталья Решетняк