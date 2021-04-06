В Ярославле на нанесение дорожной разметки потратят 30 млн рублей

В Ярославле на нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки в весенне-летний период выделено 30 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии. Работы по нанесению разметки на улично-дорожной сети будут закончены до 28 сентября. В 2020 году на этот вид работ было потрачено около 27 млн руб.

В пресс-службе уточнили, что, в частности, горизонтальная разметка будет нанесена с применением холодного пластика. На эти цели выделено более 12.6 млн руб. По данным пресс-службы, нанесение разметки будет производиться краской АК-503 «Колор-М». Общая площадь новой дорожной разметки в городе составит 74 тыс. кв. м.

Дарья Сабаева