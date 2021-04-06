В Свердловскую область доставят более 41 тыс. доз вакцины от COVID-19

В ближайшие дни в Свердловскую область поставят более 41 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил на пресс-конференции главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Кроме того, через несколько дней в область придет еще 9 тыс. доз вакцин. Более 3 тыс. из них — «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор.

Напомним, всего с начала прививочной кампании первый компонент вакцины поставили более 233 тыс. жителей региона, более 168,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 83 330 человек. Из них более 76,7 тыс. человек выздоровели, 2 784 человека скончались.

Илья Смирнов