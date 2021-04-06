Жительницу Удмуртии осудили за ДТП со смертельным исходом

22-летнюю жительницу Ярского района Удмуртии осудили за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Кроме того, она скрылась с места ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет в колонии-поселении.

Установлено, что 15 декабря обвиняемая села за руль автомобиля в состоянии опьянения. Затем она двигалась по д. Бармашур с превышением скорости и наехала на пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. Он скончался на месте, а осужденная скрылась с места ДТП.