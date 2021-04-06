Кредиторская задолженность предприятий края снизилась на 13%

На 1 февраля 2021 года совокупная задолженность организаций Пермского края составила 1,206 трлн руб., просроченная составляющая — 55,9 млрд руб., или 4,6% от общей суммы задолженности. Такие данные приводит Пермьстат.

Объем кредиторской задолженности составил 414,3 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 41,2 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился на 13,7%, просроченные долги снизились на 6,2%. Просроченная кредиторская задолженность существует у 134 организаций края (15,3%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам составила 792,3 млрд руб., сумма просроченных неплатежей — 14,6 млрд руб.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,4% и к 1 февраля 2021 года достигла 457 млрд руб. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 0,1% и сложился в размере 30,7 млрд руб. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 271 организации края.