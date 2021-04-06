Дмитрий Миронов занял 27 место в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам марта занял 27 место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Рейтинг ежемесячно составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава Ярославской области понизился на три пункта по сравнению с февральским рейтингом, когда он занимал 24 место.

В рейтинге главы регионов разбиты на группы по степени влияния. В первой группе, названной «Очень сильное влияние» 20 глав регионов. Возглавляет группу и рейтинг в целом мэр Москвы Сергей Собянин.

Дмитрий Миронов вошел в группу, обозначенную как «Сильное влияние». В этой группе губернаторы, занявшие в рейтинге позиции с 21 по 50.

Из глав регионов, граничащих с Ярославской областью, в первой группе с очень сильным влиянием находится только губернатор Московской области Андрей Воробьев, поднявшийся с шестой на пятую строчку рейтинга. Все остальные главы регионов-соседей Ярославской области в рейтинге ниже Дмитрия Миронова.

В группе глав регионов с сильным влиянием губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, опустившийся с влияние с 31 места рейтинга на 32, и губернатор Тверской области Игорь Руденя, занявший 33 место (по итогам февраля он был на 29 месте).

В группе «Среднее влияние», в которой представлены главы субъектов с 51 по 85 место рейтинга, находятся губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - 60 место в рейтинге (в прошлые два месяца занимал 57 строчку), губернатор Костромской области Сергей Ситников, опустившийся в рейтинге с 71 на 74 место, и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, повысившийся в рейтинге с 84 места на 83 по сравнению с прошлым месяцем.

Алла Чижова