Экс-токарь и депутат заксобрания заявился на праймериз «Единой России»

Депутат заксобрания Пермского края, бывший токарь «ОДК-Стар» и экс-депутат Госдумы РФ Валерий Трапезников подал документы на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в заксобрание Пермского края. Депутат претендует на место в партсписке в региональной группе «Верещагинская №24».

В 2016 году Валерий Трапезников возглавлял эту региональную группу и был избран в краевой парламент. Ранее источники “Ъ-Прикамье” предполагали, что депутат завершит политическую карьеру в 2021 году.