Открытие ХII онлайн-кинофестиваля «Дубль Дв@. Неизвестное кино России»

В кинозал «Российской газеты» можно попасть из любой точки земного шара и посмотреть талантливые российские фильмы последних лет, не получившие по разным причинам достойного проката.

6 апреля начнется показ первого конкурсного фильма — психологического триллера Владимира Аленикова «Странники терпенья», взявшего призы в Монреале и Сочи. Зрители станут свидетелями психологической борьбы двух героев: известного фотографа, который ищет вдохновение для новой выставки и молодой глухонемой актрисой театра, которая становится не только музой фотографа, но и его пленницей. В тот же день состоится режиссерский дебют в актерском кино музыканта-аккордеониста Петра Дранги с короткометражкой «Муза».

7 апреля можно увидеть драму «Гроза» в современном городе по мотивам пьесы А.Н. Островского, а 8 апреля нельзя пропустить драму “Доктор Лиза” от режиссера Оксаны Карас с Константином Хабенским и Чулпан Хаматовой в главных ролях.

Профессиональное жюри главного конкурса возглавит народный артист Российской Федерации кинорежиссер Владимир Хотиненко. Оценивать короткометражные фильмы будут студенты ГИТИС, а каждый зритель сможет принять участие в конкурсе мини-рецензий, самые интересные из них будут отмечены специальными призами «Российской газеты».

Фестиваль «Дубль дв@» начинается сегодня и продлится до 20 апреля! Ежедневно он будет радовать вас двумя фильмами полного и короткого метра, а иногда кино будет прерываться «Театральными антрактами», которые включили в себя четыре музыкальных спектакля: оперу, классическую оперетту и два мюзикла из московских и новосибирского театров.

Фильмы и спектакли будут доступны на сайте www.d2.rg.ru бесплатно в любой точке планеты, каждый – в течение 24 часов. После объявления лауреатов пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.

Подробности о фестивале, его программе и номинациях вы можете найти на сайте фестиваля www.d2.rg.ru.

Смотрите с друзьями и всей семьей, пишите рецензии и голосуйте за хорошее российское кино!

Ваша «Российская газета».

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