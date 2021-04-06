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Фото: Проектная документация

Мэрия Екатеринбурга отложила рассмотрение проекта реконструкции пара Маяковского

Комиссия по городскому хозяйству екатеринбургской думы перенесла рассмотрение дорожной карты реконструкции ЦПКиО им. Маяковского. Мэрия Екатеринбурга попросила отложить рассмотрение этого вопроса из-за неготовности всех документов.

Отметим, что часть документов перед заседание поступила депутатам комиссии. В документации представлены эскизы реновации летнего театра эстрады в парке и указана сумма, которая пойдет на реконструкцию парка.

Так, в информационном письме заместителя главы по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой указано, что управлением культуры городской администрации было заявлено на согласительной комиссии по бюджету о необходимости предусмотреть в бюджете 120 млн. руб. на проектирование трех этапов благоустройства парка. В результате обсуждения на комиссии была согласована сумма финансирования на указанные цели в размере 47 млн. руб.

Согласно эскизному проекту существующее здание летнего театра предлагают облицевать деревянными рейками и сделать перепланировку внутренних помещений. «В зале устанавливаются стационарные деревянные лестничные трибуны для сидения. В центре трибун запроектирована звукоаппаратная. Пространство под трибунами планируется использовать для хранения оборудования и складных стульев для временных посадочных мест. По бокам от трибун запроектированы помещения для санузлов, с размещенными в них автономными туалетными кабинами. Пол и ступени зала закрываются деревянным настилом. Также в зале планируется размещение стойки администрации и стационарных скамеек», — указано в документах.

Кроме того в письме госпожи Сибирцевой говорится, что парком направлена заявка в региональное министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) по регистрации права бессрочного пользования на участок перед главными воротами в парк. Кроме этого учреждение направило письмо в Департамент архитектуры «о необходимости содействия в освобождении территории» от аттракционов «Лопни шарик». Ранее администрация парка уже высказывалась против аттракционов, находящихся у входа в парк.

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