Мэрия Екатеринбурга отложила рассмотрение проекта реконструкции пара Маяковского

Комиссия по городскому хозяйству екатеринбургской думы перенесла рассмотрение дорожной карты реконструкции ЦПКиО им. Маяковского. Мэрия Екатеринбурга попросила отложить рассмотрение этого вопроса из-за неготовности всех документов.

Отметим, что часть документов перед заседание поступила депутатам комиссии. В документации представлены эскизы реновации летнего театра эстрады в парке и указана сумма, которая пойдет на реконструкцию парка.

Так, в информационном письме заместителя главы по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой указано, что управлением культуры городской администрации было заявлено на согласительной комиссии по бюджету о необходимости предусмотреть в бюджете 120 млн. руб. на проектирование трех этапов благоустройства парка. В результате обсуждения на комиссии была согласована сумма финансирования на указанные цели в размере 47 млн. руб.

Согласно эскизному проекту существующее здание летнего театра предлагают облицевать деревянными рейками и сделать перепланировку внутренних помещений. «В зале устанавливаются стационарные деревянные лестничные трибуны для сидения. В центре трибун запроектирована звукоаппаратная. Пространство под трибунами планируется использовать для хранения оборудования и складных стульев для временных посадочных мест. По бокам от трибун запроектированы помещения для санузлов, с размещенными в них автономными туалетными кабинами. Пол и ступени зала закрываются деревянным настилом. Также в зале планируется размещение стойки администрации и стационарных скамеек», — указано в документах.

Кроме того в письме госпожи Сибирцевой говорится, что парком направлена заявка в региональное министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) по регистрации права бессрочного пользования на участок перед главными воротами в парк. Кроме этого учреждение направило письмо в Департамент архитектуры «о необходимости содействия в освобождении территории» от аттракционов «Лопни шарик». Ранее администрация парка уже высказывалась против аттракционов, находящихся у входа в парк.