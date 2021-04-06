В Ярославле на Октябрьском мосту проведут ямочный ремонт

В 2021 году в Ярославле на Октябрьском мосту будет проведен ямочный ремонт, сообщили в пресс-службе мэрии города. Накануне жители Ярославля написали в группе Единой диспетчерской службы города о том, что дорожное покрытие Октябрьского моста требует ремонта.

«Что-то стали мы забывать про наш Октябрьский мост. А он, между делом, начал обрастать очень неприятными ямами и появилась так называемая "колейность". Некоторые стыки стали давать эффект трамплина. Необходим хороший ремонт»,— написала на странице ЕДС автор сообщения.

В пресс-службе уточнили, что ямочный ремонт на Октябрьском мосту будет завершен до конца сентября 2021 года.

«В текущем году на Октябрьском мосту запланированы работы по ямочному ремонту. Они пройдут в весенне-летний период, завершатся до конца сентября»,— рассказали в пресс-службе.

Дарья Сабаева