Возбуждено уголовное дело об избиении подростка в воронежском отделе полиции

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по признакам превышения полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) со стороны полицейского. Дело возбуждено по результатам проверки, проведенной по заявлению жителя Лискинского района.

31-летний житель сообщил в СКР, что 1 марта 2021 года его 16-летний племянник со своей бабушкой пришел в отделение полиции ОМВД по Лискинскому району, чтобы дать объяснения в рамках проверки о краже имущества из жилых домов. После того как несовершеннолетний отказался подписывать объяснение, полицейский, со слов подростка и его бабушки, «причинил ему телесные повреждения». СКР планирует проверить причастность к преступлению конкретных полицейских «следственным и экспертным путем».

Олег Мухин