От покупателя требований к шахтоуправлению «Карагайлинское» потребовали сведений об источнике средств

Арбитражный суд Кемеровской области на заседании во вторник начал рассмотрение заявления кемеровского ООО «Промышленный аутсорсинг» о замене кредитора в реестре требований кредиторов ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"». Заявитель просил осуществить его процессуальное правопреемство по девяти требованиям АО «Газпромбанк» (ГПБ) к «Карагайлинское» на общую сумму 45,165 млрд руб., сообщил корреспондент “Ъ-Сибирь” из зала суда.

Рассмотрение заявления «Промышленного аутосорсинга» отложено на 4 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство ФНС о предоставлении со стороны покупателя данных об источнике средств на приобретение требований. При этом суд приобщил выписку налоговой о движении по счету созданного в 2019 году ООО «Промышленный аутсорсинг»: за все время своей деятельности компания провела по своему единственному счету 5 млн руб., а требования ГПБ к шахтоуправлению были приобретены ею за 53 млн руб.

Киселевское ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"» было признано несостоятельным 2 сентября 2020 года. Перед этим «Газпромбанк» пытался продать на аукционе 45,2 млрд руб. требований к «Карагайлинскому». Но заявок не последовало. В феврале 2021 года стало известно о том, что права требования банка к шахтоуправлению приобрела компания «Промышленный аутсорсинг». Компания ведет деятельность в сфере оптовой неспециализированной торговли. По данным 2ГИС, по адресу регистрации компании располагается бывшее общежитие.

Игорь Лавренков, Кемерово