Житель Челябинской области пытался отправить запчасти танков в Армению

Таможенники пресекли попытку контрабанды из Челябинской области запчастей танкового стабилизатора. Как сообщают в уральском управлении ФТС, южноуралец отправил через курьерскую службу 37 стабилизаторов частоты и 30 поляризационных реле. Эти товары запрещены для свободной продажи и входят в номенклатуру главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, стабилизаторы устанавливают в военной технике, в частности, в танках Т-72.

Отправитель предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт. Он также перекрасил стабилизаторы, чтобы скрыть их идентификационные номера и придать изделиям вид новых. Начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов сообщил, что мужчина уже признался в попытке контрабанды. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Предусматривающей до семи лет колонии и штраф до 1 млн руб.