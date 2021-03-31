Обозреватель “Ъ” Халиль Аминов рассказывает, каким образом спроектирован жилой комплекс на западе Москвы.

Среди москвичей в последнее время становится популярным жить в небоскребах. Различные опросы, проведенные в прошлом году, показывают, что каждый третий готов приобрести недвижимость в жилой высотке, каждый четвертый рассматривает такую возможность в случае накопления необходимой суммы. Чем же вызвано такое желание?

В Москве так сложилось, что в высотных новостройках представлено, как правило, суперкомфортное жилье, особенно если речь идет о престижной локации. Проекту MR Group «Фили Сити» с эти повезло: комплекс строится на западе Москвы в Багратионовском проезде в районе Филевский парк. Из его окна действительно видны небоскребы делового центра, а из соседней квартиры в ясный день — шпиль памятника Победы на Поклонной горе. Престиж району добавляет находящийся рядом Кутузовский проспект — это правительственная трасса. Но главное богатство района — огромный парк «Фили» с заповедными тропами. Проект разработан архитектурным бюро ADM.

Фасады башни, которая строится в рамках второй очереди, похожи на чешую или кристалл. Сложная конфигурация остекления будет обеспечиваться выступающими эркерами, повернутыми под разным углом. С одной стороны они будут стеклянными, а с другой — облицованы полированным алюминием, и в зависимости от положения солнца свет будет отражаться от поверхности по-разному. Благодаря таким решения «Фили Сити» уже стал одной из заметных архитектурных доминант района Филевский парк. Сам же комплекс спланирован таким образом, что все необходимое — от магазина до салона красоты — находится в шаговой доступности. Проснувшись утром, можно в прямом смысле в тапочках на босу ногу выбежать за свежим круассаном или пойти бегать в парк.