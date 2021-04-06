Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ижевске

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали 28-летнего жителя Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у него изъяли 2 грамма запрещенного вещества. Было установлено, что задержанный изготовил его самостоятельно, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обыска в складском помещении на ул. Зимней, арендованном мужчиной, полицейские обнаружили изъяли лабораторное оборудование, пластиковые емкости с химическими веществами в объеме более 20 литров и почти 60 граммов готовых наркотиков. Установлено, что задержанный закупил оборудование на одном из сайтов, а незаконную деятельность осуществлял под видом химической деревообработки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере). За данное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.