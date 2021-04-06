На Урале таможенники пресекли контрабанду военной техники в Армению

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Армению запчастей танкового стабилизатора. Как сообщают в Уральском таможенном управлении, житель Челябинской области отправил через курьерскую службу 37 стабилизаторов частоты 8ЛО26П и 30 поляризационных реле для блока управления. В транспортно-логистическую компанию он представил поддельную доверенность на экспортную поставку. Чтобы скрыть идентификационные номера и придать стабилизаторам вид новых, отправитель перекрасил их.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заключила, что изъятые стабилизаторы применяются для установки в военной технике, в частности в танках Т-72. Это изделие из номенклатуры Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, к свободной продаже оно запрещено. По словам начальника Уральской оперативной таможни Игоря Пискунова, отправитель признался в попытке контрабанды.

По выявленному факту возбудили уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ, по которой нарушителю грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Артур Якушко, Челябинск