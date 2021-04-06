В Башкирии закажут ноутбуки для школ на 373,1 млн рублей

Министерство образования Башкирии на аукционе 27 апреля отберет поставщика 5740 ноутбуков, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 373,1 млн руб. Цена одного ноутбука составляет 65 тыс. руб. Закупку профинансирует бюджет Башкирии.

Ноутбуки заказываются в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Оборудование нужно поставить в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта в 205 учебных заведений республики, в том числе более 40 — в Уфе. В каждую школу поставят 28 ноутбуков.

Ноутбуки должны быть с диагональю экрана 15 дюймов, разрешением full HD, русской раскладкой клавиатуры с комбинированным аудиопортом для наушников и микрофона, максимальным общим поддерживаемым объемом оперативной памяти более 32 Гбайт, встроенным в корпус ноутбука устройством для чтения и записи карт памяти формата SD.

Майя Иванова