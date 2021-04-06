ПМД готов передать в залог властям бассейн на месте стадиона «Молот»

Девелопер ПМД готов передать в залог краевым властям будущий бассейн на месте стадиона «Молот», сообщил руководитель ГК «ПМД» Олег Стародубцев сегодня на пресс-конференции. Передача бассейна в залог может стать обеспечительной мерой компании, которая обязуется выполнить взятые на себя социальные обязательства при застройке бывшего поля «Молота». ПМД планирует возвести на месте стадиона по ул. Лебедева, 13, жилой квартал и плавательный бассейн. Этот проект вызвал широкий общественный резонанс, некоторые представители пермской общественности высказываются против застройки бывшего спортивного объекта.

«Я сразу сказал, что в качестве обеспечения моих обязательств готов передать в обеспечение этот самый бассейн. Не исполнил — у меня его отобрали, исполнил — мне его через какой-то период времени просто отдали»,— заявил Олег Стародубцев. Руководитель ПМД также прокомментировал заявления тех, кто сомневается в намерениях застройщика возвести бассейн на месте стадиона. По словам господина Стародубцева, он предложил пермским властям, чтобы разрешение на строительство бассейна было выдано одновременно с разрешением на возведение первого жилого квартала.

Напомним, стадион возле УДС «Молот» (площадь 5,4 га) по ул. Лебедева, 13, с 2017 года находится в собственности девелопера ПМД. Компания планирует возвести на этом участке жилой квартал с плавательным бассейном и многоуровневой парковкой. Площадь жилья составит 80 тыс. кв. м, бассейн будет двухэтажным с чашей размерами 50 на 25 м. Проект одобрил региональный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания. На участке установят зону обслуживания и городского центра Ц-1, подзону Ц-1 с высотой до 70 м и коэффициентом плотности застройки 3,73. Сейчас площадка находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

ПМД планирует также заключить с пермскими властями соглашение о безвозмездном оказании бассейном муниципальных услуг. Бассейн останется в собственности компании, но часть времени в нем будет выделена для муниципальных спортивных секций. Соглашение будет заключено на сумму 250 млн руб. По расчетам ПМД, город сможет бесплатно пользоваться бассейном в течение 8–10 лет. Сейчас стороны соглашения находятся в стадии переговоров.