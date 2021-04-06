Собственника попавшего в смертельное ДТП автобуса отправили в колонию

Орджоникидзевский суд Перми назначил реальное наказание бизнесмену, автобус которого попал в ДТП, в результате чего два человека погибли, 57 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Владелец автобуса маршрута №53 Павел Дробинин признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в нарушении требований охраны труда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и два месяца. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в течение двух лет. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

17 августа 2019 года автобус №53, принадлежавший господину Дробинину, врезался в бетонную стену, в результате 57 человек получили травмы различной степени тяжести, а один погиб. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.