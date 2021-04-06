Инновационные проекты инженеров «Удмуртнефти» и «ИННЦ» стали лучшими на Всероссийском конкурсе «Новая идея»

Разработки инженеров ОАО «Удмуртнефть» и ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» (дочернее общество «Удмуртнефти») Никиты Корепанова и Алсу Хаматовой победили в престижном отраслевом конкурсе на лучшую научно-техническую разработку.

Конкурс «Новая идея» среди молодежи организаций топливно-энергетического комплекса России проходит под эгидой Министерства энергетики России в седьмой раз. В этом году в 17 секциях определены 53 победителя и призера.

Работа Никиты Корепанова заняла первое место в секции «Менеджмент и экономика». Его проект «Калькулятор экономической оценки для оперативного принятия решений по технологическим операциям на добывающей скважине» получил высокую оценку жюри в номинации «Лучший инновационный проект». Совместно с научным руководителем, начальником управления по инвестициям ОАО «Удмуртнефть» Андреем Широбоковым он разработал программный модуль для прогнозирования экономической эффективности нескольких технологических мероприятий на добывающих скважинах. Его применение повысит эффективность мероприятий на скважинах и принесет максимум прибыли от каждого решения.

Алсу Хаматова отмечена благодарственным письмом и памятным знаком Минэнерго России. В секции «Проектирование, строительство, эксплуатация энергетических объектов. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов» работа Алсу получила номинацию «Лучший инновационный проект». Запатентованная ею разработка «Быстротвердеющие сухие строительные смеси на основе электросталеплавильного шлака» используется при ремонтных работах на трубопроводах. Своему проекту она посвятила восемь лет научной работы, были проведены лабораторные и опытно-промышленных испытания.

В ОАО «Удмуртнефть» и его дочерних обществах уделяется большое внимание инновационной деятельности молодых специалистов. Презентовать свои наработки они могут на научно-технических конференциях, проводимых ежегодно на предприятии и в компании «Роснефть».