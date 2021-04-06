Улицы Минина и Варварскую частично перекроют с 9 по 12 апреля

Движение транспорта у дома №3 на улице Варварской и между домами №26 и №27/4 на улице Минина перекроют с 18:00 в пятницу, 9 апреля, до 6:00 понедельника, 12 апреля. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Ограничение движения на улице Варварской также запланировано с 18:00 16 апреля до 06:00 19 апреля.

Автомобилисты смогут объехать ремонтные участки по улице Ульянова при движении с площади Минина и Пожарского, а также по Георгиевскому съезду, Нижневолжской набережной и Казанскому съезду в обоих направлениях.

На время ремонтных работ также изменятся маршруты общественного транспорта – будет организован объезд по прилегающим улицам.

Анастасия Еремина