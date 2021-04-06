В Саратове облсуд оставил обвиняемую в двойном убийстве учительницу под стражей

Саратовский облсуд отказался изменить меру пресечения обвиняемой в убийстве двоих человек преподавателю физкультуры и ОБЖ гуманитарно-экономического лицея Елене Щеренко. Она останется под арестом до 29 мая включительно, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 29 ноября 2020 года в одной из квартир дома на улице Чернышевского были обнаружены тела 38-летней женщины и ее дочери трех лет восьми месяцев с множественными колото-резанными ранениями. Между потерпевшей и обвиняемой накануне возникла ссора, в ходе которой последняя нанесла потерпевшим ножевые удары в область груди, шеи и живота. В декабре 2020 года Щеренко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 24 марта этот срок был продлен еще на два месяца.

Суд первой инстанции обосновал свое решение тем, что педагог «обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Со стороны своих сыновей и знакомой обвиняемая характеризуется крайне отрицательно, обращалась к последней с просьбой обеспечить ей алиби. Избрание более мягкой меры пресечения не представляется возможным, поскольку обвиняемая, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, или иным образом воспрепятствовать производству по делу». Обвиняемая и ее защиты не согласились с такими выводами и обжаловали решение суда, настаивая на смягчении меры пресечения. Апелляционная инстанция отказала им в удовлетворении жалобы.

Марина Ковалева