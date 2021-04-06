Жителя Ростовской области будут судить за посредничество во взяточничестве

Перед судом предстанет 38-летний житель Ростовской области, которого правоохранители подозревают в том, что он был посредником при передаче взяток (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) бывшему руководителю Бюро № 30 — филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борису Котову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, подозреваемый в 2014 и 2016 годах выступил в качестве посредника в передаче от двух граждан взяток экс-руководителю филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» за выдачу фиктивных справок об инвалидности.

Сам Борис Котов уже дважды осужден за выдачу справок, на основании которых граждане незаконно получали пенсии по инвалидности и другие социальные выплаты из бюджетных средств. Во время следствия он признал вину и дал показания на начальство, но все равно получил большие сроки. В июле 2018 года суд назначил ему пять лет колонии общего режима, в декабре этого же года — еще шесть с половиной лет колонии общего режима.

Наталья Шинкарева