Новосибирский робот Николай примет участие в «Тотальном диктанте»

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в Новосибирской области 10 апреля. На одной из площадок диктанта его прочтет интеллектуальный голосовой помощник робот Николай.

Робот Николай — это новосибирская разработка, созданная по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

«Символично, что в Год науки и технологий именно наш робот Николай вошел в число чтецов „Тотального диктанта“, встав в один ряд с известными научными и общественными деятелями, писателями и актерами. Цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта — не просто современные тренды, а приоритетные цели развития нашей страны. Поэтому разработка, внедрение и масштабирование интеллектуальных голосовых помощников, готовых в любую минуту и в любой ситуации прийти на помощь людям — неотъемлемая часть этой работы. Участие в „Тотальном диктанте“ робота Николая позволит в том числе популяризировать технологические разработки Новосибирской области, продемонстрировать их возможности и преимущества»,— отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Акция «Тотальный диктант» пройдет во всей стране 10 апреля. Робот Николай прочитает текст диктанта на площадке пресс-центра ТАСС. Начало в 15:00. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте акции. Также площадками акции станут десять новосибирских вузов: НГУ, НГТУ, НГПУ, СГУПС, НГАСУ, НГУАДИ, НГК им. Глинки, НГАУ, НГУЭУ, РАНХиГС. При этом в НГТУ и НГУ будет организовано по несколько площадок.

Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, первый диктант прошел в стенах НГУ 11 марта 2004 года. Его организаторами стали студенты гуманитарного факультета. Первые годы акция проходила только в Новосибирске. Постепенно к ней стали подключаться другие города России, а затем и другие страны.

«Девиз тотального диктанта „Писать грамотно — это модно!“ как никогда актуален, потому что писать грамотно — значит сохранять культуру нашего народа, уважать законы, нормы и традиции родного языка»,— подчеркнул Сергей Федорчук.

Напомним, интеллектуальный робот-консультант Николай начал работу в контакт-центре 052 МФЦ Новосибирской области в 2019 году. В дальнейшем его подключили к работе в сфере здравоохранения. В рамках Службы-112 робот Николай взаимодействовал с мобильным приложением «Экстренная помощь», где был внедрен раздел COVID-19. Николай звонил находящимся на амбулаторном лечении и уточнял состояние их здоровья. Сейчас робот обслуживает номер Единой регистратуры 124 — с помощью современных технологий решается проблема с дозвоном в медицинские организации. Также в конце прошлого года было принято решение об автоматической переадресации единого бесплатного номера 122 на инфраструктуру Службы-112.

Работа интеллектуального диалогового робота Николая в Новосибирской области соответствует приоритетным целям развития России по цифровой трансформации.