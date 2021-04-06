В Ахтубинске бывшие директор и юрист учреждения обвиняются в мошенничестве

В Астраханской области Ахтубинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших директора и юриста автономного учреждения «Левобережный лесхоз». Они обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, директор и юрист предложили жителю Ахтубинска оформить переход права собственности на административное здание в городе. При этом они якобы знали об отсутствии у них на это полномочий. Предположительно, будучи введенным в заблуждение, мужчина с 2016 года по 2017 год передал им 530 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Ахтубинский районный суд.

Мария Шахрай