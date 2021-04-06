Волгоградский районный суд отменил решение об освобождении фигуранта «московского дела»

Волгоградский областной суд отменил постановление суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Егора Лесных, признанного виновным в применении насилия к представителю власти на несанкционированном митинге в июле 2019 года в Москве.

В декабре 2019 года Егор Лесных был приговорен к трем годам колонии-поселении, суд признал его виновным в двух эпизодах нападения на сотрудника Росгвардии на акции протеста (ч.1 ст. 318 УК РФ ).

Адвокат господина Лесных Эдуард Гароз обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Защитник сообщил в суде, что Егор Лесных за время отбывания наказания имеет поощрение за добросовестное отношение к труду и не имеет взысканий.

Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области от 29 января 2021 года ходатайство было удовлетворено. Егор Лесных был освобожден на не отбытый срок, составляющий один год четыре месяца 28 дней.

Волгоградский областной суд пришел к выводу, что условно-досрочное освобождение является преждевременным. Апелляционный суд установил, что нет сведений о том, что Егор Лесных встал на путь исправления, а цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, достигнуты. «Из характеристики администрации исправительного учреждения следует, что Лесных состоит на профилактическом учете, как склонный к нападению на администрацию. Кроме того, он допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания, в связи с чем с ним проведена профилактическая беседа», — отметили в пресс-службе судов Волгоградской области.

Егор Лесных отбывает наказание в колонии-поселении № 27 Волжского. Так как решение об УДО не вступило в силу, на свободу он не вышел.