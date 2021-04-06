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Началось строительство пензенской микробиологической лаборатории

В Пензе приступили к строительству клинико-диагностического лабораторного комплекса на территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи. На эти цели из областного бюджета выделены 166 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Клинико-диагностический лабораторный комплекс будет работать для нужд всех медорганизаций и позволит повысить качество и эффективность лабораторной диагностики, сократить сроки выдачи результатов. Комплекс будет иметь в своем составе несколько подразделений, каждое из которых будет специализироваться на своих исследованиях.

Мария Шахрай


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