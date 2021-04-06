На ММК возобновили промышленные экскурсии

Магнитогорский металлургический комбинат возобновил в полном объеме промышленные экскурсии, которые были временно приостановлены в связи с пандемией. Об этом сообщают в министерстве экономического развития Челябинской области. Возможности для промышленного туризма ММК представил на международной выставке «Интурмаркет-2021» в Москве.

В период ограничений ММК реализовал проект виртуальных туров по предприятию. Этот сервис остается доступным и после возобновления обычных экскурсий по промышленным площадкам комбината.