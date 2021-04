Токен бежит по проводам

На аукционной платформе Nifty Gateway в виде NFT-токена продан «Acephalous» — комплект произведений канадского исполнителя The Weeknd (Эйбел Тесфайе), созданных совместно со студией Strangeloop. Среди восьми работ, вошедших в «Acephalous»,— новая песня, которая никогда не появится на обычных цифровых площадках. На ее продаже The Weeknd заработал $490 тыс., а на торгах в целом — $2 млн, но главное — он будет зарабатывать на них и дальше. Суммы впечатляют, как впечатляет и само стремительное вторжение блокчейн-технологий в музыкальную индустрию.

Все, что сделано в цифре, можно скопировать, украсть или стереть. Так было до тех пор, пока не появилась технология блокчейн и не стало возможным прикрепление произведения цифрового искусства к фрагменту компьютерного кода в блокчейн-платформе Ethereum. «Невзаимозаменяемый токен», он же NFT, позволяет создать в интернете своего рода сертификат о владении объектом, в котором указывается Ethereum-кошелек владельца. Активом в данном случае является не произведение, а информация о правах на нее, записанная в виде блокчейн-цепочки. Картину, клип или мем по-прежнему может увидеть и скачать любой пользователь интернета, но владельцем считается только тот, кто приобрел NFT-токен.

Для тех, кто помнит бум на рынке современного искусства в 1990-е и нулевые, истерика вокруг NFT кажется знакомой. Ну разве что теперь вожделенные объекты невозможно повесить на стену или поставить в саду. 23 февраля 2021 года NFT видеоролика с победным броском звезды NBA Леброна Джеймса продали за $208 тыс. 4 марта стало известно, что блокчейн-компания Injective Protocol выкупила «бумажную» работу Бэнкси «Morons (White)» у нью-йоркской галереи Taglialatella за $95 тыс. Затем картину сожгли (с видеотрансляцией в твиттер-аккаунте BurntBanksy), и теперь она доступна для покупателей как NFT-токен: физического произведения искусства более не существует, но есть цифровая копия в интернете и права на этот объект.

Через несколько дней глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион в виде NFT свой самый первый твит, и в первый же час торгов за него давали $90 тыс. Наконец, 11 марта появились сообщения о том, что художник Майкл Винкельман продал цифровой коллаж из 5 тыс. рисунков за $69 млн.

Движения в сторону технологии NFT на музыкальном рынке также начались в феврале. Сначала канадская певица Граймс (по совместительству супруга Илона Маска) выручила за видеоNFT «Death of the Old» $389 тыс., а уже в марте на аукционе Nifty Gateway певица продала набор из еще десяти NFT за $6 млн. Речь шла о видео с изображениями футуристических ангелочков (вдохновленных, надо полагать, сыном Граймс и Илона Маска по имени X ? A-12), причем к некоторым произведениям прилагались музыкальные треки.

Рокеры Kings Of Leon помимо обычных физических и цифровых форматов выпустили свой долгожданный лонгплей «When You See Yourself» в формате NFT и заработали на этом $2 млн. Наконец, электронный музыкант 3LAU продал NFT нового альбома за $11,6 млн — пока это самая крупная криптосделка в музыкальной сфере. Интересно, что премиальный токен еще и давал покупателю право заказать музыканту создание трека на свой вкус.

The Weeknd, чей прошлогодний хит «Blinding Lights» 52 недели находился в топ-10 чарта Billboard Hot 100,— самый именитый музыкант из всех, кто ввязался в NFT-лихорадку. Его лот можно сравнить с двойным LP Wu-Tang Clan «Once Upon a Time in Shaolin», который был изготовлен в 2014 году в единственном экземпляре и продан за $2 млн финансисту Мартину Шкрели, ныне отбывающему наказание за финансовые махинации.

Торговля искусством, и в частности музыкой, в виде NFT уже успела вызвать бурю критики по причине потенциального вреда для экологии. Подсчитано, что ежегодные выбросы углерода от производства электричества, необходимого для майнинга биткойнов и обработки трансакций, равны объему, выделяемому всей Новой Зеландией или Аргентиной. Когда группа Gorillaz решила запустить собственный невзаимозаменяемый токен, фанаты тут же организовали петицию против Gorillaz: негоже авторам «экологического» альбома «Plastic Beach» (2010) использовать технологию, в которой за десять секунд тратится эквивалент энергии, требуемой для обогрева целого домохозяйства на протяжении года. По аналогичной причине композитор Нильс Фрамм в интервью The Independent раскритиковал Aphex Twin, продавшего свою графическую работу в виде NFT за £93 тыс. Правда, в ответ музыкант-электронщик уже заявил, что часть этих денег потратит на посадку деревьев и пермакультуру.

По большому счету бум «токенизации» музыки стоит в том же ряду, что и взвинчивание цен на каталоги популярных музыкантов (см. “Ъ” от 11 января). Причина этой игры на повышение — стагнация в концертной индустрии и поиски новых способов заработка. На баснословно дорогих каталогах зарабатывают правообладатели, и это необязательно сами авторы и исполнители. Продавая NFT произведений, которые находятся в собственности у музыкантов, сами творцы получают шанс монетизировать свое творчество, минуя посредников — лейблы и цифровые магазины. «Блокчейн демократизирует отрасль, вход в которую исторически охраняли привратники» — так прокомментировал The Weeknd решение заняться NFT. В том же духе высказался в Twitter и музыкант Linkin Park Майк Шинода, который продал 37-секундный видеоролик со своей музыкой «One Hundredth Stream» за $30 тыс. Кроме этого, по условиям торгов от каждой следующей перепродажи NFT он будет получать 15%. Процент от будущих сделок для музыкантов — наиболее привлекательная опция рынка NFT. «Я могу загрузить полную версию этой песни на все стриминговые платформы,— пишет Шинода,— и никогда и близко не подберусь даже к $10 тыс., если учитывать комиссии стриминг-платформам, процент лейбла и расходы на маркетинг».

Создавая NFT, артисты монетизируют не музыку, а собственное громкое имя и право называться владельцем интеллектуальной собственности. При этом люди, которые покупают трек The Weeknd, могут ни разу в жизни его не послушать. Они платят не за музыку, а за право обладать уникальной, пусть и неосязаемой, вещью.

Борис Барабанов