Синоптики предупредили о сильном ветре в Сочи

Администрация Сочи предупредила об усилении ветра на территории курорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Согласно прогнозам специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в Сочи в ближайшие сутки ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный. Порывы ветра достигнут 14-19 м/с.

По данным мэрии, в связи с надвигающейся непогодой, все городские службы будут работать в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Кроме в горной части Сочи выше 1000 метров с 18:00 6 апреля по 18:00 7 апреля сохраняется действия предупреждение о лавиноопасности. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период.

Алексей Белянин