Три населенных пункта в Татарстане оказались отрезанными в результате паводка

В Татарстане сразу три населенных пункта оказались отрезанными из-за паводка. Речь идет о селах Кият и Черки-Кильдуразы в Буинском районе и селе Качелино в Арском. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Отмечается, что на сегодняшний день уровень воды над уровнем низководного моста вблизи села Кият составляет 45 см, около села Черки-Кильдуразы, а рядом с поселком Качелино — 10 см. Автомобилистам приходится пользоваться объездными дорогами.

На сегодняшний день во всех населенных пунктах организовано дежурство спасателей. «Продовольственное обеспечение обеспечено магазинами и выездными автомобильными лавками от РАЙПО. Медицинское обеспечение в населённых пунктах Кият, Черки - Бибкеево, Качелино осуществляется фельдшерскими пунктами, расположенными в указанных населенных пунктах. Все ситуации, связанные с подтопленными территориями, находятся на контроле», — отметили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что у жителей указанных населенных пунктов есть необходимый запас продуктов и топлива.

"Ъ-Казань"